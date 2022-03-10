Лондон, , 10:10 — REGNUM Запад должен немедленно предпринять жёсткие меры для того, чтобы восстановить «разрушенную Россией» «архитектуру глобальной безопасности. Об этом в ходе предстоящего выступления в Вашингтоне 10 марта намерена заявить министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Лиз Трасс. Министр иностранных дел Великобритании Elizabethtruss.com

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По её словам, начало специальной военной операции России на Украине указывает на «смену парадигмы в тех же масштабах, что и теракты 11 сентября» 2001 года в США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на выдержки из её выступления, предоставленным Форин офисом.

«Мы должны поклясться, что никогда больше не позволим подобной агрессии бесконтрольно нарастать. Это означает, что пока действовать сейчас. Это означает быть жёстким, потому что мы знаем, что цена бездействия будут только расти, если мы этого не сделаем», — подчеркнула глава британского МИД.

По её словам, Россия «разрушила архитектуру глобальной безопасности», а также нарушила правила, по которым сосуществуют западные страны — «суверенитет, демократию, Устав ООН». Трасс подчеркнула, что облик новой эпохи будет определяться реакцией западных стран на происходящее.

«Если мы никак не отреагируем на экспансионизм Путина, то пошлём опасный сигнал потенциальным агрессорам и авторитарным государствам во всём мире. Мы не можем этого допустить. Заделом должен стать принцип, диктующий, что агрессоры понимают лишь силу», —добавила министр.

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Глава МИД Великобритании выделила три основных принципа противостояния агрессорам: отказ от стратегической зависимости Запада от недружественных и авторитарных стран, увеличение оборонных расходов и усиление сдерживающего потенциала НАТО, а также формирование более прочных альянсов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля на Украине продолжается специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации этой страны. При этом западные страны до сих пор адекватно не отреагировали на ситуацию на Украине.