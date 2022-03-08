Канберра, , 06:51 — REGNUM Новые санкционные меры ввело правительство Австралии в отношении российских граждан и Вооружённых сил России. Об этом 8 марта сообщила в официальном заявлении глава МИД страны Марис Пейн.

Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Новый пакет санкций предусматривает целевые финансовые санкции в отношении Вооруженных сил Российской Федерации, а также целевые финансовые санкции и запреты на въезд для шести высокопоставленных военачальников, «ответственных за проведение морских, наземных и воздушных атак против Украины».

Кроме того, власти Австралии вводят санкции в отношении десяти человек, чья роль «стратегически важна для России, за разжигание вражды против Украины и продвижение кремлёвской пропаганды».

Поясняется, что власти Австралии продолжат работать с интернет-платформами, такими как Facebook, Twitter и Google, с целью блокировки контента, созданного российскими государственными СМИ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Японии ввели санкции в отношении России и Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Японии ввели новые санкции в отношении России и Белоруссии