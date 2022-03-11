Токио, , 12:39 — REGNUM Министерство экономики, торговли и промышленности Японии опубликовало перечень продукции, поставки которой в Россию будут запрещены.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Всего в списке 57 позиций, среди которых 31 пункт имеет общее назначение, а ещё 26 — технологическое. Ограничения вступят в силу с 18 марта.

Читайте также: Товарооборот между Южной Кореей и США вырос за десять лет на 68%

Среди продукции, поставки которой будут запрещены, оказались полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно.

Как сообщало ИА REGNUM, развитию торговли России и Турции в национальных валютах может способствовать отключение ряда российских банков от международной платежной системы SWIFT, считают в Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции заявили, что отключение РФ от SWIFT поможет торговле в нацвалютах