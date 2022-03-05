Минск, , 13:36 — REGNUM Белоруссия намерена в течение двух лет построить свои порты на российской Балтике. Об этом 5 марта рассказал белорусский президент Александр Лукашенко после своего участия в спортивно-массовом мероприятии «Минская лыжня», которое проходило в спортивном центре «Раубичи».

Александр Лукашенко Archive.government.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

По словам Лукашенко, которые приводит пресс-служба президента Белоруссии, он обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным еще до начала спецоперации ВС РФ по защите Донбасса и после этого были определены места для такого строительства.

«Места очень хорошие. Мне уже доложили. Вместе поедем весной. Может, в июне месяце. Посмотрим, как там идет строительство. В течение двух лет у нас там будут порты. Мы будем грузить свои грузы там в своих портах», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Белоруссии Владимиром Макеем по телефону текущую ситуацию в регионе и ситуацию в связи со спецоперацией ВС РФ по защите Донбасса.