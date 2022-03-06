Париж, 6 марта 2022, 21:40 — REGNUM Евросоюз не сможет найти полной замены газу из России, заявила генеральный директор французского энергетического концерна Engie Катрин Макгрегор в интервью газете Les Echos.
Она отметил, что порядка 40% газа, который потребляет ЕС, поступает из России, а в некоторых странах Восточной Европы зависимость составляет 100%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейский союз должен полностью избавиться от поставок энергоресурсов из России.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»
Читайте также: Еврокомиссия призывает полностью отказаться от нефти, газа и угля из России