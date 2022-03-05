Москва, , 13:57 — REGNUM В планах российского президента Владимира Путина пока нет встреч с представителями иностранных компаний, решивших покинуть российский рынок. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 5 марта журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, собирается ли Путин пообщаться с зарубежными компаниями, решившими уйти из страны. Сейчас подобные встречи не планируются, сказал он.

Песков добавил, что некоторые компании вынужденно приняли такое решение, и российским властям ясны эти причины. Речь идет об «экономическом бандитизме» со стороны других стран, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков рассказал о работе над планом по поддержке экономики России в условиях санкций. Зарубежные компании постепенно вернутся на российский рынок, полагает он.

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