Москва, , 15:25 — REGNUM Власти Москвы разработали план первоочередных мер поддержки бизнеса в условиях западных санкций. Об этом 10 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В своей публикации глава города отметил, что столичные власти находятся в посттоянном контакте с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями и руководителями предприятий разных отраслей. Этот диалог позволил установить главные проблемы и сложности, с которыми сталкивается московский бизнес в условиях растущего санкционного давления.

«Вчера я провел заседание городской комиссии по повышению устойчивости развития экономики, на котором мы определили приоритеты нашей работы и сформировали план первоочередных мер», — написал Собянин.

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