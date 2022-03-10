Скопье, , 23:34 — REGNUM Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи 10 марта в эфире Makfaks заявил, что Северная Македония на 100% зависит от российского газа.

Марш-бросок десантников на Приштину Ivsky.com

Буяр Османи «Мы полностью зависим от российского газа. Наши дома не подключены к газопроводу, но подключена промышленность, например, центральное отопление Скопье. Однако мы координируем наши решения с ЕС».

При этом политик заявил, что Россия не обладает необходимой экономической мощью для того, чтобы угрожать миру, однако она может его дестабилизировать. При этом Османи подчеркнул, что Северная Македония является страной НАТО и готова платить за вступление в альянс.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Северной Македонии представило пакет мер по снижению инфляции