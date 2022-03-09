Осло, , 13:12 — REGNUM Страны Северной Европы и Евросоюза приостанавливают сотрудничество с Россией в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Заявление об этом распространило 9 марта правительство Норвегии.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

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В нём говорится, что у Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и ЕС нет иного выбора, кроме как приостановить деятельность в рамках Баренцева/Евроарктического сотрудничества, в которую вовлечена Россия.

Эти страны убеждены в ценности кооперации в этом регионе и подтверждают, что поддерживают СБЕР и его работу, указано в заявлении.

Совет Баренцева/Евроарктического региона учредили в 1993 году министры иностранных дел России и стран Северной Европы. Инициаторами учреждения этого форума регионального сотрудничества были Норвегия и Россия.

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