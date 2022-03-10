Тбилиси, , 16:03 — REGNUM Российские предприятия могут попытаться использовать Грузию, чтобы обойти санкции. Об этом 10 марта заявил журналистам генеральный секретарь оппозиционной партии «Лело» Бадри Джапаридзе.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Очевидно, что это будет попытка обойти санкции, что может закончиться тем, что санкции распространятся и на нашу страну, поэтому нам необходима полна бдительность», — заявил Джапаридзе.

По его мнению, нужно созвать Совет безопасности, который должен координировать все ветви власти. По мнению лидера партии, без этого Грузия якобы не сможет ответить на вызовы стране.

Стоит отметить, что оппозиция в Грузии выражает недовольство тем, что власти выбрали осторожную тактику в отношении России после начала спецоперации на Украине по денацификации для защиты безопасности Донбасса и РФ. Тбилиси не поддержал антироссийские санкции, после чего в России сняли запрет на поставку молочной продукции из Грузии.