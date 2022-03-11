11 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 18:45 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что рекордный за 40 лет рост цен в Америке связан с введением санкций против России и является последствием «путинского роста цен», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Волк Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Опять Путин виноват? Маразм крепчал!» — написал Алик И.

Многие пользователи оказались в недоумении от того, как цинично американский лидер пытается обернуть ситуацию в свою пользу, переводя возмущение своего народа на российского президента.

«При чём тут Путин и Россия, если санкции ввели США и Байден? Американская машина пропаганды в действии! Лгут что есть мочи!» — отмечает Родион Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что США переживают уже не первый экономический кризис и всегда эти проблемы сопровождало возникновение новых внешних врагов Америки.

«У Америки всегда есть тот, на кого можно свалить абсолютно всё. Сейчас это Путин и Российская Федерация, а вчера это были Китай и Си Цзиньпин. Позавчера, я напомню, Северная Корея несла угрозу всему миру. До неё был Иран. А ещё раньше Ирак и Афганистан. До Афганистана была Югославия, предшественницей которой был СССР. Ну, короче, вы поняли логику», — пишет Михаил И.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

Часть людей полагает, что американцы сами творцы своего счастья, поэтому не стоит переводить стрелки на кого-либо ещё.

«Скоро США введут санкции против России из-за того, что из-за введённых ими санкций ранее страдает их экономика. Короче, будем надеяться, что Америке скоро-таки придёт кирдык, как и её подстилкам. Пусть страдают теперь. Эти подонки заслуживают всё то плохое, что их будет ждать впереди», — считает Иван Н.

Ряд пользователей указывает на то, что первый президентский срок Байдена обещает быть последним и вскоре мы увидим тотальный разнос Демократической партии США.

«Это ещё Конгресс вопросы не начал задавать. А ведь скоро начнут! Байден будет в ответ мычать. Он как политик себя уничтожил и тем самым подставил свою Демократическую партию! Рейтинг упал до минимума!» — заметил Константин Р.

«Кого вы выбрали, граждане Америки? Вашему президенту на вас наплевать! Срочно переизбирайте!» — призывает Лариса Л.

Нашлись и те, кто уверен, что Америка могла обойтись и без экономических потрясений, но тот путь, который избрала для себя политическая верхушка США, не подразумевает движения в сторону мира и благополучия.

«А они что думали, что со своими санкциями только Россия пострадает? Вам же и хуже будет от ваших санкций. Ибо не рой яму другому», — пишет Анна М.

«Интересно. А может быть, в два раза сократить оборонный бюджет США и направить эти средства на помощь рядовым американцам? Об этом Байден не думал?» — интересуется Павел Т.

Джо Байден Gage Skidmore

«Не знаю, что там поняли американцы, в том числе Байден, но мы за эти две недели очень многое поняли. И главное из этого то, что можем без них существовать и даже процветать», — написала Ева А.

Напомним, 10 марта пресс-служба Белого дома распространила заявление президента США Джозефа Байдена о том, что рекордный за 40 лет рост цен в Америке связан с введением санкций против России и является последствием «путинского роста цен». По мнению американского лидера, рост инфляции связан с реакцией рынков на «агрессивные действия» России.