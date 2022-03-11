Москва, , 18:58 — REGNUM Основные проблемы в российской экономике связаны не с внешними санкциями, а с внутренними проблемами. Об этом ИА REGNUM заявил первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков (КПРФ).

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Уверен, что основные проблемы в российской экономике связаны не с внешними санкциями, а с внутренними проблемами — коррупцией и бюрократической глупостью. Могу привести пример по родной республике (Марий Эл). В последние восемь лет совхоз «Звениговский» поставлял на Донбасс гуманитарную помощь в среднем по 10 тысяч единиц товара ежегодно. Этот мощный агрохолдинг снабжает десяток соседних регионов отечественной мясной продукцией. Во время пандемии и сейчас в условиях санкций «Звениговский» открывает новые рабочие места и увеличивает зарплату. А знаете, как власти Марий Эл решили поддержать крупное сельхозпредприятие? Республиканское правительство направило в суд иск о сносе части хозяйственных построек «Звениговского». Поводом стал небольшой клочок земли, расположенный посреди территории предприятия, который оказался не оформлен на совхоз.

Сергей Казанков Я уверен, что российские предприятия могут справиться с западными санкциями. Но нельзя допускать, чтобы им в спину «стреляли» собственные чиновники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад развернул беспрецедентную экономическую войну против России.