Москва, , 17:10 — REGNUM Для Грузии присоединение к антироссийским санкциям может иметь катастрофические последствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил политолог Аслан Рубаев.

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Российско-грузинский и российско-украинский конфликты во многом похожи. И Грузия прямо сейчас в режиме реального времени учится на ошибках Украины. В 2008 году мы дали шанс Грузии и не пошли на Тбилиси, а затем ушли оттуда. Мы этой ошибкой породили новую антироссийскую проблему на постсоветском пространстве», — сказал эксперт.

Политолог сказал, что по данным из его источников, скоро на российский рынок могут поступить в гораздо больших объёмах грузинские соки. Эксперт подчеркнул важность прежних экономических связей между странами, а также значительные поступления в грузинский бюджет со стороны российских туристов. Политолог отметил, что от закрытия российских рынков для грузинской продукции, например, вина или минеральных вод Грузия понесла значительные потери.

«Грузинское население не одобрило бы введение антироссийских санкций, потому что Грузию уже совсем оторвали от России и таким образом превратили в одну из беднейших стран на постсоветском пространстве. И Грузия сейчас видит, что от введения антироссийских санкций проигрывают не то, что малые страны, а даже Америка и вся Европа. И поэтому присоединиться к этой антироссийской истерике для Грузии просто смерти подобно», — сказал политолог.

Эксперт отметил, что в случае усиления амбиций Турции в Закавказье, Грузии и Армению может спасти только Россия. Кроме того, в Грузии понимают, что в случае присоединения страны к антироссийским санкциям последует крайне жёсткая реакция России, вплоть до применения военной силы. Политолог подчеркнул, что до начала специальной военной операции на Украине антироссийская риторика в Грузии была гораздо сильнее, чем сейчас.

«Силу русского оружия увидели уже во всё мире, и связываться с Россией уже не хочется», — сказал эксперт.

Напомним, что грузинское правительство отказалось присоединяться к антироссийским санкциям западных стран.