Москва, , 16:00 — REGNUM Российская сторона запросила у Вашингтона письменные гарантии того, что российско-иранское сотрудничество после восстановления ядерной сделки не будет сорвано из-за санкций. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 5 марта на пресс-конференции после встречи с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.

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По словам российского министра, «аваланш агрессивных санкций», извергаемый Западом, должен быть осмыслен, и в первую очередь юристами. Москве нужен очень чёткий ответ, нужны гарантии, что санкции не коснутся режима торгово-экономических и инвестиционных связей, который заложен в Совместный всеобъемлющий план действий.

Поэтому у американских коллег, которые в этой сфере правят бал, запрошены письменные гарантии, по меньшей мере на уровне госсекретаря, что санкционный процесс, запущенный Вашингтоном, не будет ущемлять права России по торгово-экономическому, инвестиционному, военно-техническому взаимодействию с Ираном, сказал Лавров.

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