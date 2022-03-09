Брюссель, , 17:06 — REGNUM Вопрос запрета импорта российской нефти будет рассмотрен на неформальном саммите ЕС в Париже. Об этом сообщил 9 марта журналистам высокопоставленный европейский представитель.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он уточнил, что такой запрос, как ожидается, непременно поступит от некоторых европейских лидеров — чтобы «последовать примеру США». Вероятно, будут споры по этому поводу.

Добавим, что двухдневный саммит ЕС откроется в Париже завтра, 10 марта. Он будет посвящён, как сообщало ИА REGNUM, реакции Евросоюза на спецоперацию России по денацификации Украины.

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