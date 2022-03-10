Брюссель, , 17:28 — REGNUM Вариант антикризисной программы рассматривается странами ЕС на фоне ситуации с антироссийскими санкциями и их последствиями для европейцев, сообщает 10 марта пресс-служба Европейской комиссии.

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Уточняется, что ЕК разослала 10 марта в европейские государства «проект предложения о временной антикризисной программы государственной помощи для поддержки экономики ЕС» - «для консультаций».

Напомним, ЕС как сателлит США ввёл очередные антироссийские санкции, которые, как признаёт Брюссель, окажутся тяжёлыми не только для России, но и для самого Евросоюза.

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