Москва, , 02:12 — REGNUM Решение корпораций Visa и Mastercard об ограничении работы на территории России никоим образом не повлияет на работу карт Сбербанка внутри страны. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Сбербанка.

Сбербанк Sberbank.ru

Пресс-служба Сбербанка «Международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны», — сказано в документе.

Поясняется, что будут ограничены транзакции за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с Visa и Mastercard, выпущенных в России. Банк рекомендует гражданам России за рубежом снять достаточное количество наличных и заранее оплатить все крупные платежи. Сбербанк напоминает, что такие страны, как Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Кипр принимают платежи с карт платёжной системы «МИР».

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На территории России все карты Visa и Mastercard клиентов Сбербанка будут работать в обычном режиме. С помощью данных карт можно будет совершать любые банковские операции на территории России. Клиенты Сбербанка по-прежнему смогут снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться и в офлайн-магазинах, и в российских интернет-магазинах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американская финансовая корпорация Mastercard приостанавливает свою деятельность на территории России. Также о приостановке своей деятельности в России объявила американская транснациональная корпорация Visa.

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