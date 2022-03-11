Черкесск, , 14:20 — REGNUM Гостиницы на курортах Северного Кавказа теперь смогут бронировать места самостоятельно. В условиях ухода с российского рынка систем интернет-бронирования жилья Booking.com и Airbnb.com свои услуги отельерам по бронированию мест на горнолыжных курортах будут предоставлять уже известные курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне, сообщили в пресс-службе компании Кавказ. РФ, которая находится в управлении Минэкономразвития РФ.

Курорт «Архыз» Arhyz-resort.ru

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На официальных страницах трех туркластеров будет размещена информация об имеющихся поблизости гостиницах.

«На страницах «Архыза», «Эльбруса» и «Ведучи» в разделах о проживании находятся списки гостиниц, открытых как на территории курортов, так и рядом с ними. В разделе информации указаны контактные данные, по которым можно сделать бронирование напрямую», — говорится в сообщении «Кавказ.РФ».

Для использования сайтов курортов «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» для бронирования мест отель или гостиница должны быть официально зарегистрированы и работать с единой туристической платформой для онлайн-продаж и управления гостиничным бизнесом TravelLine.

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