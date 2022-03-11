Самара, , 18:03 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров решил публиковать новости на своей странице ВКонтакте. Об этом 11 марта он сообщил на своей странице в социальной сети.

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«На фоне последних событий, когда компания Meta разрешила в Instagram разжигать ненависть в отношении нашей страны и российских военных, принял следующее решение. Теперь буду публиковать новости на своей странице ВКонтакте», — сообщил он, отметив, что для него важно оставаться с жителями на связи.

Он также отметил, что на его странице ВКонтакте жители также смогут давать обратную связь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре предупредили о сбоях при оплате проезда при помощи смартфонов.