Элиста, , 08:55 — REGNUM В Калмыкии создан штаб, который займётся разработкой антикризисных мер в условиях санкций. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Бату Хасиков Glava.region08.ru

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По его словам, власти взяли на контроль ситуацию по развитию всех ключевых сфер жизни. Разрабатываются меры поддержки бизнеса.

«Особое внимание уделяем мониторингу цен ключевых продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарственных средств. Сейчас множество вопросов связано со строительной отраслью. Мы продолжаем реализацию всех запланированных ранее проектов. На передний план выходит импортозамещение, а это мощнейший драйвер экономики», — отметил Хасиков.

Он уверен, что сложившаяся ситуация поможет открыть новые возможности.

ИА REGNUM напоминает, что во всех регионах России формируются и уже работают штабы по поддержанию экономики в условиях санкций.