11 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Интересно, как власти стран, так активно и беспощадно вводивших санкции против России, теперь будут смотреть в глаза инвесторов-держателей российских ценных бумаг? Ведь не Россия ступила на путь экономической войны против себя самой. Пора бы Западу оценить и вероятность своего дефолта.

Галина Смирнова, , 17:53 — REGNUM Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в эфире телекомпании CNBC заявила, что допускает дефолт в России, отметив, что это возможно из-за санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине, мол, беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, загнали страну в рецессию, которая будет носить глубокий характер.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Между тем, заметим, возможно, зарубежные партнеры России не в полной мере оценили ответный шаг Кремля. Еще оценят! Напомним, в начале марта был опубликован Указ Президента Российской Федерации, устанавливающий временный порядок обслуживания долга. Цель — поддержание финансовой стабильности российского рынка, защита интересов кредиторов и обеспечение возможности их российским заемщикам и эмитентам долговых ценных бумаг своевременно и в полном объеме осуществлять обслуживание и погашение долговых обязательств в рублях и иностранной валюте. Днем спустя Центробанк опубликовал разъяснение правил выплат по внешнему долгу российских эмитентов. Так пояснялось, что кредиторы — резиденты Российской Федерации и кредиторы из стран, не присоединившихся к санкциям против России, смогут получить средства по имеющимся долговым обязательствам резидентов Российской Федерации в установленные долговым обязательством сроки в рублях в объеме рублевого эквивалента по обменному курсу на момент выплаты, а при наличии специального разрешения — в валюте долга. Каких-либо ограничений на использование полученных кредиторами рублей, в том числе в части проведения конверсионных операций, не устанавливается. Рублевые выплаты в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против России, в погашение долговых обязательств будут зачисляться на счета типа «С», открываемые в российских и иностранных кредитных организациях. Режим счета «С» будет определен решением Банка России и предполагает возможность проведения операций с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо типа «С», осуществление налоговых платежей, а также переводы между счетами «С».

Позднее, 10 марта, как сообщал Интерфакс, министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания у главы государства Владимира Путина сказал, что установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги. Погашение российских внешних обязательств будет, как пояснил министр, происходить в рублях, а их конвертация будет осуществляться за счет разморозки золотовалютных резервов.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы сначала дадим все необходимые платежные поручения нашим агентам по сделкам в соответствии с эмиссионной документацией с тем, чтобы осуществить платеж в валюте. Это будет возможно только при условии разморозки валютных счетов ЦБ и правительства», — цитирует Интерфакс заявление Силуанова журналистам, сделанное позднее.

«При получении отказа или неполучении ответа от банков-агентов мы будем погашать и обслуживать наши обязательства в рублях. В любом случае обязательства будут исполнены перед нашими инвесторами. А возможность получения средств в валюте обязательства будет зависеть от введенных ограничений», — сказал министр.

Кристалина Георгиева EU2016 NL

При этом, как поясняли «Интерфаксу» в Центробанке, конвертировать такие рублевые средства в валюту можно будет только при наличии разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций (её роль в новой системе капитального контроля зафиксирована в президентском указе от 1 марта «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»). Ближайшие выплаты по суверенным евробондам РФ, напомнило информагентство, приходятся на 16 марта — это купоны по выпускам с погашением в 2023 и 2043 годах на $3 млрд и $1,5 млрд соответственно.

Иными словами кредиторы или инвесторы из недружественных стран могут получить доход по ценным бумагам только в рублях. И никаких вам нарушений: долг будет выплачен! Выплачен в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте, но по курсу ЦБ на день платежа. Ну, а получить свой доход и конвертировать рубли в валюту можно будет при определенных обстоятельствах — разморозки валютных счетов ЦБ РФ и правительства. Интересно, как власти стран, так активно и беспощадно вводивших санкции против России, теперь будут смотреть в глаза инвесторов-держателей российских ценных бумаг? Ведь не Россия ступила на путь экономической войны против себя самой. Да и неслучайно Антон Силуанов во время вышеобозначенной встречи правительства с Владимиром Путиным сказал, что Запад «объявил дефолт» по своим обязательствам перед Россией, заморозив золотовалютные резервы ЦБ! Добавим, пора бы Западу оценить и вероятность своего дефолта.