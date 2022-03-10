Токио, , 05:27 — REGNUM Японская корпорация Nintendo приостановила поставку своих игровых консолей в Россию. Об этом сообщает газета Nikkei.

Nintendo Switch

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В компании утверждают, что приостановка поставок связана с проблемами с оплатой, вызванными антироссийскими санкциями за проведение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В Nintendo добавили, что поставки приостановлены также из-за нарушения логистических цепочек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французская компания Ubisoft приостановила продажу видеоигр в России. При этом от подробных комментариев в компании отказались.