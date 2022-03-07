Москва, , 23:29 — REGNUM Запретить прокачку голубого топлива через «Северный поток 1» из-за заморозки «Северного потока 2» имеет возможность Россия, но не делает этого. Об этом 7 марта сообщил вице-премьер России Александр Новак журналистам.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод «Северный поток 1» в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока 2».

«Но пока мы этого решения не принимаем, — цитирует Новака РИА Новости. — От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики … нас к этому подталкивают».

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта фьючерсы на газ в Европе обновили исторический максимум, преодолев отметку в $3800 за тысячу кубических метров.