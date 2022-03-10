Москва, , 17:22 — REGNUM Призывы руководства стран, которые ввели санкции в отношении России, к своему населению с просьбой «затянуть пояса» выглядят странно. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил президент страны Владимир Путин.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Что касается стран, которые предпринимают недружественные шаги, то они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее, указывают на санкции, которые они вводят против нас как на причину ухудшений у них. Это странно выглядит — мы свои обязательства в области поставки энергоресурсов выполняем. Всё, в полном объёме, всё, что мы должны поставлять, мы поставляем потребителям и в Европе, и в других регионах мира. Полная загруженность даже в ГТС Украины», — сказал Путин.

По его словам, это «удивительно, но факт»: «А цены там [в странах Запада] растут. Но не по нашей вине! Нечего на нас сваливать».