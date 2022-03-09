Белград, 9 марта 2022, 12:33 — REGNUM Российские энергоресурсы играют решающую роль в Восточной Европе, поэтому Венгрия не примет решений из-за океана в ущерб своему народу. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто добавил, что Венгрия не будет принимать меры и решения, которые хотят перебросить груз на плечи народа страны и на граждан Сербии.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что таможенные пошлины на нефть из третьих стран отменят власти республики, если ЕС запретит импорт российского газа и нефти.
Читайте также: Сербия будет ввозить нефть из третьих стран при запрете импорта из России