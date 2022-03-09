Белград, , 12:33 — REGNUM Российские энергоресурсы играют решающую роль в Восточной Европе, поэтому Венгрия не примет решений из-за океана в ущерб своему народу. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто U.S. Department of State

«Каждому должно быть ясно в Европе и там, за океаном, что здесь, в этой части Европы, существует реальность, которая зависит от инфраструктуры и существующих источников энергоресурсов, — сказал он на церемонии начала строительства фабрики UBM в Сербии. — В нашем регионе в настоящий момент решающим энергоресурсом является газ из России».

Сийярто добавил, что Венгрия не будет принимать меры и решения, которые хотят перебросить груз на плечи народа страны и на граждан Сербии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что таможенные пошлины на нефть из третьих стран отменят власти республики, если ЕС запретит импорт российского газа и нефти.

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