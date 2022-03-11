Оттава, , 15:17 — REGNUM Власти Канады вводят новые антироссийские санкции. Об этом 11 марта заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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«Сегодня премьер-министр объявил, что Канада вводит новые санкции […] Эти новые меры введут ограничения в отношении 32 организаций, работающих в оборонном секторе России», — говорится в сообщении на сайте канадского премьер-министра.

Кроме того, под ограничительные меры попадут пять «нынешних и бывших высокопоставленных российских чиновников».

Как указывает издание Toronto Star, под санкциями оказались предприниматели Роман Абрамович и Алишер Усманов, председатель ЦИК Элла Памфилова, а также Елена Морозова и Игорь Янчук.

«Эти меры основаны на растущем числе санкций, объявленных ранее», — подчеркнул Трюдо.

Этим людям будет запрещено вести дела в Канаде, а их активы будут заморожены.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада намерена продолжат вводить экономические санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. По его словам, рестрикции должны затрагивать как власти РФ, так и российский народ.

Трюдо вновь подчеркнул, что санкционные меры не будут отменены до тех пор, пока Москва не отменит свое решение о поведении специальной военной операции на Украине. Ранее Оттава уже ввела три пакета антироссйских экономических санкций.

7 марта Власти Канады объявили о санкциях ещё против десяти российских физических лиц. В чёрный список вошли сторонники руководства России, государственные чиновники и олигархи.

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