Москва, , 12:47 — REGNUM Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть вложены в облигации федерального займа и акции российских компаний. Соответствующий закон об изменениях в Бюджетный кодекс РФ для повышения устойчивости экономики страны в условиях санкций подписал президент России Владимир Путин.

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Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, предусматривается возможность размещения средств ФНБ в российских государственных ценных бумагах, а также возможность направить их на покупку акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. Отмечается, что их приобретение будет доступно до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ порога в 7%.

Как указывали ранее авторы законопроекта, такая мерапозволит создать правовые основания для приобретения Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон, позволяющий гибко реагировать на изменение ситуации в экономике на фоне масштабных санкций, был принят Госдумой в трёх чтениях 4 марта.