Москва, , 09:48 — REGNUM Россия рассчитывает на то, что в Германии осознают отсутствие перспектив в «сжигании мостов», так как от российско-германских отношений зависит мир в Европе. Об этом 7 марта заявил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в интервью РИА Новости.

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«Надеемся, что в конечном итоге здравый смысл возобладает и к Берлину придет понимание бесперспективности «сжигания мостов», ведь «послезавтра» наступит обязательно», — сказал он.

При этом Тяпкин уточнил, что, несмотря на все острые нынешние разногласия между Россией и Германией, страны продолжа быть соседями на территории Европы, «от состояния отношений между которыми будет зависеть мир и процветание на континенте».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что решение правительства Германии о поставках оружия Киеву вызывает у России разочарование, также Москва обеспокоена тем, что оно может попасть в руки террористов и мародеров.