Новосибирск, , 12:30 — REGNUM В Новосибирске создан оперативный штаб по противодействию санкциям. Мэрия города прорабатывает меры по поддержке ключевых отраслей экономики, сообщил глава муниципалитета Анатолий Локоть.

Новосибирск Invest.novo-sibirsk.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«Задача штаба — оперативно реагировать, применять антикризисные меры, чтобы всё работало без сбоев, — уточнил мэр. — Вопрос номер один — это устойчивая работа потребительского рынка. Службами мэрии Новосибирска и районными администрациями проводится ежедневный мониторинг цен. Кроме того, рассматриваются меры по недопущению сбоев в обеспечении продуктами питания и товарами первой необходимости. В качестве альтернативных мер мы рассматриваем увеличение числа ярмарок на территории города. Специалисты будут следить за тем, чтобы цены на товары были ниже, чем в торговых сетях».

Также под вниманием устойчивое развитие инфраструктуры города, бесперебойная работа всех систем жизнеобеспечения (свет, тепло, вода), строительная отрасль.