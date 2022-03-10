Москва, , 12:20 — REGNUM Выход России из Совета Европы означает её выход из всех механизмов, в том числе ЕСПЧ. Об этом сообщил 10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он ответил на вопрос, означает ли выход России из Совета Европы прекращение её участия во всех институтах организации, в частности, ЕСПЧ.

«Выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов», — сказал Песков.

Ранее в МИД РФ объявили, что России больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.

Как сообщило ИА REGNUM, Песков также прокомментировал массовую раздачу оружия на Украине.