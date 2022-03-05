Вологда, , 15:30 — REGNUM В Вологодской области запас лекарственных средств создан на пять-семь месяцев, сообщает региональный департамент здравоохранения.

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«Запасы по основной номенклатуре лекарственных препаратов — около 300 наименований. Этими препаратами мы обеспечиваем льготные категории: людей с сахарным диабетом, гипертонией и другими хроническими заболеваниями. Запас лекарств составляет от пяти до семи месяцев, мы можем прожить комфортно этот период. На уполномоченном складе запас препаратов для лечения онкологии и гематологии составляет от двух до пяти месяцев», — рассказал глава ведомства Алексей Плотников.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти не прогнозируют резкого скачка цен на продовольствие.