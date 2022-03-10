Кишинёв, , 13:33 — REGNUM Молдавия из-за ситуации на Украине и антироссийских санкций может столкнуться с дефицитом продуктов питания, топлива и удобрений. Об этом 10 марта заявил экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон в своём телеграм-канале.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы импортируем продукцию пищевой промышленности в среднем на $350 млн в год, причем половина из них импортируется из Украины (33,4%), России (13,2%) и Белоруссии (2,3%). Мы наиболее уязвимы к импорту мукомольной продукции, которая ежегодно производится на сумму $24 млн, из которых 83% или $19,7 млн приходится на эти три страны», — написал Додон.

Самой большой проблемой Додон считает дефицит удобрений, так как их из России ввозят до 75%. Кроме того, цены на удобрения выросли в пять — семь раз за год. Это ставит под угрозу урожай в текущему году в Молдавии.

Додон также отметил, что Молдавия полностью энергозависима от других стран. 100% поставок газа и электроэнергии в республику прямо или опосредованно зависит от России. Топливо для техники Молдавия приобретает в Румынии, которая зависит от поставок нефти из Казахстана на 70%. Проблема может возникнуть из-за того, что её поставки осуществляются через Новороссийский порт, который находится под санкциями.

«Наши граждане ждут скорых решений этих и других проблем», — заявил Додон.

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