Москва, , 15:52 — REGNUM С рекомендацией к гражданам США уже сейчас покинуть Россию или решить, как они смогут обходиться без помощи американского посольства, которое якобы могут закрыть российские власти, обратился 9 марта на брифинге посол этой страны в Москве Джон Салливан.

Джон Салливан U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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«Наша рекомендация следующая: уезжайте из России сейчас. Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас. Или если вы не уезжаете сейчас, продумайте план, как вы останетесь тут без помощи со стороны посольства, потому что российское правительство может закрыть посольство», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за ухудшения ситуации в Киеве дипломаты Казахстана были временно передислоцированы из столицы Украины во Львов.