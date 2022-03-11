Москва, , 10:48 — REGNUM Сервис YouTube является одним из самых злостных нарушителей законодательства РФ, и он продолжает создавать среду для распространения фейковой информации о России. Об этом в своём телеграм-канале заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

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«Несмотря на все громкие публичные заявления YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия. YouTube — один из самых злостных нарушителей российского законодательства», — написала Мизулина.

По её словам, видеосервис уже много лет системно нарушает и игнорирует законодательство РФ и решения российских судов, а за последние две недели число нарушений увеличилось: «В адрес компании Google в отношении видеохостинга YouTube были направлены требования об удалении запрещенных материалов с более чем 101 тысячи страниц. Всего к настоящему времени администрацией YouTube не удален 2501 материал, содержащийся в ранее направленных требованиях Роскомнадзора (в 2020 — 2021 гг)».

Мизулина подчеркнула, что с момента начала спецоперации России в защиту ДНР и ЛНР YouTube проигноировал требования Роскомнадзора по удалению около полутора тысяч материалов с призывами к участию в несогласованных мероприятиях, а также не стал удалять 2387 материалов с фейками касательно российской спецоперации: «Почему мы должны терпеть, если в эфире на видеохостинге идут прямые трансляции с насилием и откровенным враньём о России, а при этом нашим СМИ «затыкают» рот на этой площадке? Или то, что платформа годами не пресекает распространение опасного контента в детской среде?».

Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что сервису не дадут смеяться над Россией и зарабатывать в стране, а также назвала очевидным тот факт, что видеохостинг «нарывается» на санкции: «Хватит это терпеть, назрели жесткие меры в отношении YouTube вплоть до полной блокировки ресурса на территории России».