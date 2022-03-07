Москва, , 17:43 — REGNUM Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») предложил распространить понятие «нежелательная персона» (персона нон-грата) на граждан РФ.

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«Почему бы понятие «нежелательная персона» в нашем законодательстве не распространить и на российских граждан? (Сегодня оно касается только иностранцев)», — отметил Морозов в телеграм-канале.

Это не лишение гражданства, и, значит, не нарушает Конституцию, указал он.

«Но позволяет временно закрыть въезд в страну для граждан, её покинувших, и занимающихся за рубежом деятельностью, наносящей ущерб нашему государству», — пояснил парламентарий.

Он предложил «дать критерии и основания фиксации такой деятельности и включать соответствующий режим».

«И гражданства лишать не придётся. Пусть свои гражданские права на пенсию, гонорары, голосование на выборах, выдвижение кандидатом в Мосгордуму и т.п. реализуют в соответствующем консульстве», — рассуждает он.

«Надо привыкать к тому, что, раз границы в мире закрывают с той стороны, то, значит, они и с этой открыты не для всех», — полагает Морозов.