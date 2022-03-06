Вашингтон, 6 марта 2022, 04:34 — REGNUM Президент США Джо Байден одобрительно оценил приостановку работ платежных систем Visa и Mastercard в России, сообщает пресс-служба Белого дома.
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«Он приветствовал решение Visa и Mastercard приостановить оказание услуг в России», — заявили в пресс-службе.
Также американский президент позитивно оценил усилия союзников США по введению антироссийских санкций.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк России уточнил, что платежные карты систем Visa и Mastercard российских банков будут работать на территории страны до истечения срока их действия. Тем не менее владельцы таких карт не смогут оплачивать покупки за рубежом и в иностранных интернет-магазинах.