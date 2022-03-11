Вологда, 11 марта 2022, 11:14 — REGNUM Малому и среднему бизнесу Вологодчины снизят плату за аренду областного имущества. Об этом в ходе заседания антикризисного штаба сообщил замгубернатора Виталий Тушинов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Кроме того, региональные власти рассматривают возможность введения моратория на повышение платежей за пользование земельными участками.
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Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор заявил, что у региона есть мощнейший потенциал для преодоления кризиса.