Хельсинки, 6 марта 2022, 23:54 — REGNUM Производитель кондитерских, шоколадных и хлебо-булочных изделий Fazer (Финляндия) приостанавливает экспорт продукции в Россию, сообщзили 6 марта в пресс-службе компании.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вещание на территории России остановил ряд западных и российских средств массовой информации после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон, влекущий уголовную ответственность за публикацию заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»
Читайте также: Какие западные СМИ «спугнул» российский закон «о фейках»