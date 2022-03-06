Хельсинки, , 23:54 — REGNUM Производитель кондитерских, шоколадных и хлебо-булочных изделий Fazer (Финляндия) приостанавливает экспорт продукции в Россию, сообщзили 6 марта в пресс-службе компании.

Шоколад Letizia Piatti

«Fazer приостанавливает экспорт своей продукции из Финляндии в Россию. Экспорт Fazer в Россию состоит из кондитерских изделий и мукомольных изделий с годовым объемом чистых продаж около 12,5 млн евро», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вещание на территории России остановил ряд западных и российских средств массовой информации после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон, влекущий уголовную ответственность за публикацию заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ.

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