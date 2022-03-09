Вашингтон, , 17:58 — REGNUM Палата представителей Конгресса США 9 марта проголосует по ряду важных вопросов, в числе которых заперт на импорт российской нефти. Законодатели уже поддержали выделение новых средств для помощи Украине и продлили финансирование федерального правительства, сообщает 9 марта Reuters.

Здание Палаты представителей США

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Поскольку финансирование федеральных учреждений истекает 11 марта, демократы и республиканцы достигли соглашения выделить $1,5 трлн на финансирование правительства в 2022 фискальном году. При этом $13,6 млрд пойдут на помощь Украине, а еще $15,6 млрд на борьбу с COVID-19.

Ожидается, что в скором времени палата представителей также проголосует за принятие законопроекта, запрещающего импорт нефти и газа из России.

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