Москва, , 15:47 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла проект закона, направленный на ускорение ввода в обращение лекарств на фоне санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Предлагаемые нормы позволят упростить и ускорить вывод на отечественный рынок необходимых медикаментов, а также минимизировать риски влияния антироссийских санкций на лекарственное обеспечение граждан», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Изменения направлены на ускорение ввода в обращение и применение недавно зарегистрированных лекарственных препаратов без выполнения требований к их упаковке и получения разрешения Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот в отношении лекарственных препаратов, до момента организации производства вторичной (потребительской) упаковки в соответствии с установленными требованиями.

Так, допускается ввоз в Россию зарегистрированных лекарственных препаратов, а также их дальнейшее обращение и применение в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры в период введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера при условии их соответствия требованиям, установленным при регистрации, за исключением требований к первичной упаковке, вторичной (потребительской) упаковке.

Производители медицинских изделий или организации, осуществляющие ввоз медицинских изделий в Российскую Федерацию, не вправе приостанавливать или прекращать производство медицинских изделий или их ввоз в Российскую Федерацию без предварительного уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти не позднее, чем за 6 месяцев, следует из документа.

Еще ряд норм касается закупок и малого и среднего бизнеса.

Одновременно устанавливается, что правительство России в 2022 и 2023 годах вправе принимать решения, предусматривающие: особенности организации оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства; особенности реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. При этом отдельные полномочия правительства РФ могут быть возложены на Минздрав.

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