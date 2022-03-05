Калуга, , 12:32 — REGNUM В Калуге депутаты Законодательного собрания области 5 марта приняли первый пакет законов для поддержки предпринимателей и предприятий в условиях санкций. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя регионального парламента Геннадия Новосельцева.

Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев Zskaluga.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Первый пакет поддержки предпринимателей и предприятий в условиях санкций состоит из двух законов. В частности, с 1 марта и до конца 2022 года депутаты освободили малый и средний бизнес от платежей по договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности Калужской области.

Второй закон предусматривает снижение на год налоговых ставок для тех, кто занимается торговлей, ремонтом автомобилей и логистикой и работает по упрощенной системе налогообложения. Налоговые ставки составят 3% в случае, если объектом налогообложения являются доходы; 10% — в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

На один год отменяются требования по среднему уровню заработной платы на предприятиях и по отсутствию налоговой задолженности для получения ими льгот по налогам на прибыль и имущество организаций. Данные льготы предусматривают освобождение от налога на имущество и снижение ставки налога на прибыль с 17 до 13,5%.

«Надеемся, что меры поддержки помогут тем, кто работает в данных сегментах экономики. На этом, конечно, останавливаться не будем. Постоянно мониторим ситуацию, и дальше будем реагировать в соответствии с изменяющимися условиями», — отметил по итогам заседания сессии Геннадий Новосельцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Заксобрания Калужской области рассмотрят меры поддержки экономики