Калуга, 5 марта 2022, 12:32 — REGNUM В Калуге депутаты Законодательного собрания области 5 марта приняли первый пакет законов для поддержки предпринимателей и предприятий в условиях санкций. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя регионального парламента Геннадия Новосельцева.

Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев
Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев
Zskaluga.ru

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Первый пакет поддержки предпринимателей и предприятий в условиях санкций состоит из двух законов. В частности, с 1 марта и до конца 2022 года депутаты освободили малый и средний бизнес от платежей по договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности Калужской области.

Второй закон предусматривает снижение на год налоговых ставок для тех, кто занимается торговлей, ремонтом автомобилей и логистикой и работает по упрощенной системе налогообложения. Налоговые ставки составят 3% в случае, если объектом налогообложения являются доходы; 10% — в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

На один год отменяются требования по среднему уровню заработной платы на предприятиях и по отсутствию налоговой задолженности для получения ими льгот по налогам на прибыль и имущество организаций. Данные льготы предусматривают освобождение от налога на имущество и снижение ставки налога на прибыль с 17 до 13,5%.

«Надеемся, что меры поддержки помогут тем, кто работает в данных сегментах экономики. На этом, конечно, останавливаться не будем. Постоянно мониторим ситуацию, и дальше будем реагировать в соответствии с изменяющимися условиями», — отметил по итогам заседания сессии Геннадий Новосельцев.

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