Москва, , 13:19 — REGNUM Россия внимательно следит за обстановкой на рынке нефти и мировом энергетическом рынке в целом. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Тема, которую мы тщательно отслеживаем. Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки, и это не может не иметь достаточно серьёзных последствий. Внимательно наблюдаем за развитием ситуации», — заявил Песков.