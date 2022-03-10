Москва, , 13:45 — REGNUM Законопроект, которым предусматривается ряд упрощений в регулировании импорта товаров на территорию России, таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Правительство РФ Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

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Так, на шесть лет предоставляется право ввоза многокомпонентного товара в рамках нескольких внешнеэкономических сделок.

Исключается необходимость предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих такую деятельность менее года.

Освобождаются участники ВЭД, внесшие денежный залог при выпуске товаров, от уплаты пени в случае доначисления таможенным органом таможенных платежей по результатам таможенной экспертизы.

Сокращается процедура выдачи классификационных решений таможенными органами.

Правительство РФ наделяется полномочиями по определению случаев (условий) предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты суммы задолженности по уплате таможенных платежей, случаев, когда декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободного склада, может выступать лицо, не являющееся владельцем свободного склада, а также по определению инвестиционных проектов, в отношении которых может применяться выпуск до подачи декларации на товары, и приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, в отношении которых может предоставляться тарифная льгота на ввоз технологического оборудования, комплектующих и запасных частей.

Законопроектом предусматривается увеличение срока нанесения федеральных специальных марок и ввоза в Российскую Федерацию маркированной алкогольной продукции с девяти до восемнадцати месяцев с установлением такого правила до 31 мая 2024 г.

Также предлагается приостановление до 31 декабря 2023 г. требования для выдачи федеральных специальных марок об отсутствии у заявителя на день подачи заявления недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам и процентам за нарушение законодательства о налогах и сборах или Задолженности по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней и процентов.