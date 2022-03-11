Москва, , 15:41 — REGNUM Советский Союз всегда жил в условиях санкций и при этом развивался, и добивался колоссальных успехов. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Кремле.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«СССР действительно жил в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов… Даже после 90-го года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новые и новейшие времена санкции со времен Советского Союза», — сказал он.

Также российский лидер отметил, что период санкционного давления на нашу страну является «временем возможностей» для того, чтобы Россия добивалась технологического и экономического суверенитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину ответить на санкции вместе с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).