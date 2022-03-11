Москва, , 06:53 — REGNUM Россия готова противостоять санкциям, несмотря на тяжесть таких действий. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

МИД Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, Москва заняла взвешенную позицию в отношении санкционного давления.

«То, что нам будет тяжело, это понятно. То, что мы готовы выстоять, это тоже понятно. С одной стороны, без паники, с другой стороны, без какого-то шапкозакидательства или без показного безразличия и самоуспокоения», — сказал замглавы МИД в интервью «Известиям».

Панкин отметил, что, по замыслу авторов антироссийских санкций, давление осуществляется с целью «удушить» страну и ее народ. Он подчеркнул, что, по мнению властей РФ, Россия еще не столкнулась с «худшими сценариями», а Запад может начать отмену санкционных мер.

Замминистра полагает, что ЕС ощутит вред от антироссийских санкций, но ущерб не будет связан с энергетическим сектором, поскольку Москва выполнит свои обязательства. Панкин добавил, что Россия продуманно и оперативно принимает ответные решения по действиям недружественных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россию невозможно изолировать от других стран. 10 марта он отметил, что РФ справится с введенными против нее санкциями.

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