Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM Нарушение логистических цепочек и сбои в поставках сырья и комплектующих вынудили ряд предприятий Ленинградской области приостановить работу, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе заместителя председателя правительства Ленобласти — председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Напомним, после начала Россией специальной военной операции страны Запада ввели широкомасштабные санкции, которые отразились, в том числе, на логистической инфраструктуре, затруднив поставки промышленных и потребительских товаров.

«В настоящий момент ряд предприятий — как зарубежных, так и российских, столкнулись с нарушением логистических цепочек и сбоем в поставках сырья и комплектующих, и приняли решение о приостановке деятельности с сохранением рабочих мест», — пояснил собеседник агентства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в правительстве Ленинградской области создан оперативный штаб по устойчивому развитию экономики, который возглавил губернатор региона Александр Дрозденко. Его участники прорабатывают меры поддержки предприятий и отраслей в целом. Накануне состоялось первое заседание штаба, на котором областные власти совместно с бизнес-сообществом разработали меры поддержки предприятий в условиях санкционных ограничений.

«Также мы на прямой связи с инвесторами региона, бизнес-сообществами и сегодня помогаем каждому предприятию в ручном режиме», — подчеркнули в пресс-службе зампредседателя правительства Ленобласти по экономике.

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