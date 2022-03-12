Пекин, , 02:02 — REGNUM Соединенные Штаты за счет антироссийских санкций пытаются ослабить экономику Евросоюза, а также привязать к себе ЕС укреплением экономической зависимости. Об этом китайской газете Global Times заявила группа экономистов из КНР.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению экспертов, Вашингтон использует ситуацию вокруг Украины, чтобы принудить европейские страны к разрыву экономических связей с Россией. При этом в требовании к санкциям у США звучат «корыстные» мотивы.

Китайские экономисты считают, что таким образом Вашингтон пытается ослабить экономическую самостоятельность Евросоюза и привязать европейскую экономику к Соединенным Штатам. По их мнению, главная цель США кроется не в попытках завоевать европейский рынок поставок энергоносителей.

«Гораздо важнее другая цель: прочно привязать экономические интересы Европы к американским, чтобы она всегда была на стороне США при решении азиатско-тихоокеанских проблем», — подчеркнул профессор Ли Хайдун.

Эксперты указывают, что Соединенные Штаты также используют двойные стандарты в вопросе санкций. В частности, Вашингтон отказался включать уран в санкционный список по запрету на импорт энергоносителей из России, так как США сами нуждаются в нем для стабильной работы своих АЭС.