Брюссель, , 16:32 — REGNUM Потолок цен, выше которых нельзя будет повышать тарифы на газ для потребителей, может быть установлен ЕС, сообщил 9 марта журналистам официальный представитель Европейской комиссии Тим Макфи.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Комментируя план ЕК по обеспечению независимости Евросоюза от поставок газа из России, Макфи сказал, что этот план будет задействован в случае роста цен на энергию «в исключительных обстоятельствах».

Чтобы спасти положение, предполагается перераспределение в пользу потребителей «прибылей от секторов высокой доходности». Предприятиям предусмотрена помощь от государств.

Макфи «Чтобы противостоять сегодняшним чрезвычайным обстоятельствам, мы рассматриваем все возможные срочные меры для ограничения последствий роста цен на газ для электричества, как, например, временное установление потолка цен».

Напомним, руководство ЕС намерено «снизить энергетическую зависимость» на фоне антироссийских санкций, вводимых Брюсселем в связи со специальной военной операцией России на Украине.

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