Москва, , 13:43 — REGNUM Госдума в первом чтении и в целом приняла закон, ограничивающий доступ к информации о компаниях из России, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Совет директоров Центробанка (ЦБ) РФ наделяется правом определять перечень информации финансовых организаций, которую они могут не раскрывать для неограниченного круга лиц, даже если это требуется в силу действующего регулирования.

При этом соответствующая информация в любом случае должна будет направляться в Банк России в установленном порядке.

Совфед обсудит проект закона на заседании 11 марта. Мера направлена как ответ на санкции.

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