Новосибирск, , 10:34 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что его беспокоит судьба Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Он напомнил, что в проекте должны были участвовать зарубежные учёные.

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«Я очень хорошо понимаю, что СКИФ можно создать, но основы, идеи, разработки лежат на наших учёных, сибирских учёных. Потому что синхротронное направление — это наш приоритет, и это признано во всем мире, — цитирует Локтя «НДН. Инфо». — Предполагалось, что будут участвовать в этом многие учёные зарубежных стран. В этом отношении мы готовы были сотрудничать, и об этом было объявлено. И что? Этот проект не интересен?»

По мнению Анатолия Локтя, «это нанесёт ущерб мировой науке».